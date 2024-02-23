台灣農產業與國際園藝學會簽MOU 深化國際參與

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（中央社記者楊淑閔台北23日電）農業部今天表示，近日國際園藝學會（ISHS）在台灣召開常務理事會議，並與台灣園藝學會、中華種苗學會及台灣蘭花產銷發展協會簽訂合作備忘錄，深化台灣園藝產業參與國際。

農業部國際事務司發布資訊指出，21日及22日，ISHS在台灣召開常務理事會議，不僅參與「2024年全球園藝產業永續發展趨勢交流會」、第23屆世界蘭展及第20屆台灣國際蘭展等盛事，並首開先例，納入台灣園藝學會會員正瀚生技股份有限公司為其首個國際企業會員。

農業部進一步指出，ISHS同時與台灣園藝學會、中華種苗學會及台灣蘭花產銷發展協會簽訂合作備忘錄（MOU），共計3份MOU，台灣將積極推動各種合作活動，包含辦理ISHS認可的國際研討會，並加強研發、出版與傳播相關的能力建構。

農業部說明，ISHS是全球最重要的國際園藝學術組織，成立於1959年，會員數近7000個，全球有超過200個國家與地區的團體會員。

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台灣自1990年成為國際園藝學會國家會員，2022年8月由國家代表台灣大學教授張耀乾獲選為亞洲常務理事，參與學會各項決策與專業獲理事認同，並認可台灣作為重要蘭花等園藝產業對接與研發據點。

針對正瀚生技成為ISHS第一個國際企業會員，農業部說明，這家公司2023年12月掛牌上市，從事農業生技新藥研發，目前已有多款減碳型的產品行銷美洲地區，預期將透過ISHS會員網絡，進一步邁向歐洲、布局全球。（編輯：陳政偉）1130223