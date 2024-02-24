中油與國教署合作 開辦3所員工子女非營利幼兒園

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（中央社記者陳至中台北24日電）政府鼓勵部會和公營事業帶頭，設置員工子女非營利幼兒園。台灣中油公司就與國教署合作，在高雄、苗栗、嘉義開辦3所非營利幼兒園，提供員工更友善的育兒環境。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿，中油近期將原設於高雄市煉油廠、苗栗縣探採事業部的私立幼兒園，轉型為員工子女非營利幼兒園；另於嘉義市煉製研究所新設一處非營利幼兒園。3園以員工子女為第一優先招收對象，但有餘額也會開放給一般民眾。

其中位於高雄煉油廠的幼兒園有6個班、服務114名幼兒。園內有廣大的戶外活動空間，高雄市立圖書館的行動圖書車可以直接駛入，定期提供精神糧食給幼童。

苗栗縣、嘉義市的幼兒園規模較小，但也很有特色，包括結合在地風箏節，舉辦踏查社區廟宇和百年老樹活動等，培養幼兒人文關懷精神。

教育部表示，非營利幼兒園每月家長繳費不超過新台幣2000元（第1胎），生更多胎，費用更為減免，中低收入戶及身心障礙幼兒也有補助，相關資訊可參考教育部網站。（編輯：陳政偉）1130224