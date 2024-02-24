發展實驗教育培養孩子勇氣 新北3校評鑑優良

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（中央社記者黃旭昇新北24日電）新北市坪林實驗國中帶學生挑戰淡蘭古道、冒險雪山東峰，以關懷山林，並走向社區探索坪林在地生態；教育局今天表示，坪林實中與石門實驗國中、猴硐實驗小學，3校評鑑為優良。

新北市府教育局表示，依「學校型態實驗教育評鑑辦法」，日前評鑑出坪林實中、石門實中、猴硐-蒙特梭利實小，3校為優良；德拉楠民族實小評鑑為良。

坪林實中校長歐志華接受中央社記者電訪表示，教育理念奠基關懷倫理學，課程以學生的學習需求與期待，培養關懷人我、關懷自然、關懷社會與關懷知識。

她說，除帶學生挑戰古道、雪山、繪製綠色生活地圖；也親子單車走讀社區、金瓜寮步道，探索坪林在地生態，學生訪談耆老與北勢溪生活故事。國際走讀課程則探究移工、時尚及國際剩食專題。

歐志華說，評鑑結果肯定實驗教育團隊的努力，希望孩子從自我認識，建立與他人友善連結，最後成為有改變勇氣的行動家。

教育局表示，石門實中結合山海生態、與美感及國際教育，學生主題式自主學習，打破學科框架，課程從田間種植、海鮮食物、風箏民俗，思考家鄉與土地關係；以多元跨域統整課程，奠定基本學力。

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市立猴硐實小為台灣第1所公立蒙特梭利實小，教育局說，藉由孩子喜歡聽故事，培養主動探索知識的能力，點燃對地球及生命的好奇與熱情。在混齡學習中，培養自律的性格。

德拉楠民族實小是以泰雅族的gaga（社會規範戒律）為核心，校內有傳統家屋及獵寮，發展山林智慧、部落史地、部落時農、彩虹編織4大主軸課程；教育局說，讓學童透過「動手做」，認同自己的原民文化。（編輯：方沛清）1130224