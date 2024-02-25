民俗活動防炮竹炸傷 沖水30分鐘紅腫未消要就醫

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（中央社記者曾以寧台北25日電）年節傳統民俗活動常燃放煙火炮竹，醫師提醒，參加活動若不慎被炸傷，一定要盡快沖水，若沖水30分鐘紅腫、疼痛未退，務必就醫，尤其要留意臉部及手指傷勢。

昨天元宵節，台南鹽水蜂炮、台東炮炸肉身寒單（邯鄲）、苗栗縣後龍鎮慈雲宮「攻炮城」等活動陸續登場，一路熱鬧到今天，吸引不少民眾前往參加。

成大醫院災難醫學科主任林志豪今天接受媒體電訪表示，參加這類活動，多數患者燒燙傷都會發生在四肢，其中鹽水蜂炮因炮台是在四面八方，從各個角度發射，就算包得非常緊密，若衣服、外套、安全帽間沒有密合，炮火就可能會鑽入縫隙，造成燒燙傷。

林志豪說，大部分皮肉受傷，謹記「沖、脫、泡、蓋、送」原則，臨床上比較擔心的狀況是在手指或腳趾頭附近的燒燙傷，或是炮火鑽到安全帽裡面，造成顏面受傷，都會比較危險，務必盡速送醫處理。

手指部分，林志豪說明，因手指是非常精密的器官，神經血管都比較細緻，且通常炸傷除了燒燙傷外，還會合併其他外傷，處理起來比較需要小心；顏面部分，最擔心眼睛附近的爆炸傷，都有可能影響角膜甚至眼球本身，處理上也要非常謹慎。

長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠提醒，若參加活動被炸傷，一定要趕快沖水至少30分鐘，讓皮膚表面降溫，減少熱傷害；若沖水30分鐘後，皮膚微紅、不太痛，就還好，但如果還是很紅、很痛，要趕快就醫；此外，若炸傷面積大，也要趕快就醫。

「炸傷其實就是一種灼傷。」黃毓惠說明，若起水泡，可能是2、3度的深度灼傷，若水泡又破掉，不僅皮膚會有1塊淺層潰爛，癒合後會產生色素沉澱，往往要半年到1年後，色素沉澱才會慢慢退掉，更會有感染風險。

至於坊間相傳燙傷後可以擦蘆薈、麵粉、蛋清等偏方，黃毓惠指出，「當然要避免」，過去曾遇過使用患者燙傷後使用左手香，結果反而造成接觸性皮膚炎。

「沖水降溫、減少熱傷害，才避免皮膚受傷。」黃毓惠說，使用蘆薈、左手香、牙膏等，都只是造成短暫涼感，對降溫沒有幫助，反容易因為誤以為塗了有效，而延誤送醫、沖水治療的時間。（編輯：管中維）1130225