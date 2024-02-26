多倫多元宵燈會 萬人品嚐台灣年味

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（中央社記者胡玉立多倫多25日專電）多倫多「元宵花燈喜迎春、北約迎福賀龍年」新春活動昨天在北約克（North York）舉行；台灣僑民僑社熱情投入元宵燈節活動，吸引逾萬民眾參與。

這項「台味十足」的活動，結合40個美食點心、文創小舖、藝文展演等由僑社僑民齊力設置的展攤，從北約克中心（North York Centre）室內中庭延伸到戶外拉士曼廣場（Mel Lastman Square），有吃有玩，中央舞台的音樂舞蹈表演也很吸睛。多倫多市長鄒至蕙（Olivia Chow）到場賀年發紅包，還為小朋友講「龍」的故事。

這項元宵燈節活動由台裔多倫多市議員陳伶俐（Lily Cheng）、多倫多台灣商會青年創業協會及多倫多華商經貿聯合會共同主辦，駐多倫多辦事處參與贊助。駐多倫多辦事處長陳錦玲、多倫多僑教中心主任藍柏青、陳伶俐、馬特洛（Josh Matlow）等人同台致詞，對於能把台灣傳統文化及歡度農曆新年的喜悅分享給加國民眾，都表示非常開心。

陳錦玲致詞時感謝僑民僑社協心齊力，貢獻各自特色及專長，把豐富的新年文化、藝術、美食充分展示分享給加拿大民眾。她期盼未來多倫多市辦理更多台灣文化活動，彰顯呼應多市多元包容的文化特色。

藍柏青則說，這次元宵燈節是大多倫多地區多年來首度由本地政要、僑教中心、台籍商會聯名合辦的大型文化活動，僑教中心是唯一正式列名的冠名贊助者，這段期間在多倫多市中心多條街道宣傳，深入主流社會，台灣社群能見度因此大增。

活動發起及主辦人陳伶俐是台灣移民第二代，她在2022年10月當選市議員，是目前多倫多議會唯一的華人議員。

陳伶俐向中央社表示，北約克拉士曼廣場多年來都沒有舉辦農曆春節活動，但北約克華人眾多，大家都希望可以熱鬧過年；這次活動不僅凝聚了華人社團，還有諸如菲律賓、波斯社群共同參與。

陳伶俐提到，她大學畢業後曾在台灣住過幾年，很懷念去逛迪化街採買年貨等過年經驗；「現在很多人過年只和家人吃個晚餐，但總要有人與人摩肩擦踵的感覺才像過年，所以我決定辦這場活動，在多倫多複製過年氛圍。」

活動下午先在室內開始，傍晚活動主軸轉向戶外，金龍獻瑞祥獅點晴，分送好采頭，為活動帶出另一波高潮。儘管昨晚氣溫降到攝氏零下8度，仍然擋不住民眾的熱情，大家有的手提僑委會送的燈籠拍照、有的齊聚觀賞表演，一起歡度愉快的元宵節。（編輯：郭中翰）1130226

駐多倫多辦事處長陳錦玲（中）24日在多倫多元宵燈會上致詞，感謝台灣僑民僑社貢獻各自專長，把台灣豐富的新年文化、藝術、美食展示分享給加拿大民眾。（駐多倫多辦事處提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 113年2月26日