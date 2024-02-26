擦來路不明面霜變黑臉 台中女子治療3個月才好轉

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（中央社記者蘇木春台中26日電）台中市黃姓女子使用來路不明的面霜擦臉，卻造臉部膚質惡化、產生黑斑，經就醫雷射治療3個月後才好轉，醫師提醒，並非雷射就可治療所有皮膚問題，接受相關治療先就醫檢查。

仁愛長庚合作聯盟醫院今天發布新聞稿表示，56歲黃姓女子因臉部皮膚略顯暗沉，聽信親友介紹，使用來路不明的面霜擦臉，不料卻造成臉部膚質惡化，甚至產生許多黑斑，長達1年多都是戴帽子和墨鏡出門，日前才到醫院就診。

仁愛長庚合作聯盟醫院皮膚科主任黃昭瑜表示，患者經診斷屬臉部淺層老化，經採用雷射與藥物治療，3個月連續治療後才好轉。

黃昭瑜指出，皮膚老化分成淺層老化，包括色素不均、毛孔粗大、斑點和細紋；中層老化為膠原蛋白流失與動態皺紋；深層老化則是骨架流失、脂肪墊移位及肌肉鬆弛等。

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黃昭瑜提到，雷射只適合使用在「良性」的黑斑，如果是惡性黑斑或黑色素瘤，不小心使用雷射治療，反而會延誤治療時機，甚至危及生命。皮膚科醫師在臨床上會使用皮膚鏡、伍德式燈、偏光放大鏡和皮膚檢測儀幫助診斷，需要時會進行皮膚切片以排除惡性腫瘤。

她強調，針對不同皮膚狀況，應採取不同治療方式，並非每個人透過雷射就可治療所有皮膚問題，建議民眾在接受雷射治療前，應該先找皮膚專科醫師檢查，並呼籲切勿使用來路不明保養品，避免造成皮膚傷害。（編輯：郭諭儒）1130226