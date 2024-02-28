慈大及慈科大8月合併 首招學士後護理學系修業2年半

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣28日電）慈濟大學與慈濟科技大學將於今年8月合併，新開設「學士後護理學系」預計招收60名大學畢業、對護理有興趣民眾，透過2年半修業，希望改善東部護理人員缺乏問題。

慈大及慈科大合併後，同時保有技職與高教兩體系，招生科系、管道不變，還將新設「學士後護理學系」，開放非護理本科系的大學畢業生報考。

慈濟科大指出，目前全國僅7所大學招收學士後護理系，分別在台北、台中、高雄，東部弱勢族群人口高於全國平均值，加上未來高齡化長照需求，可提供東部民眾就近修業機會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

慈濟科大指出，學士後護理學系修業時間2年半，著重考照專業科目及臨床實習，畢業門檻90學分，其中臨床實驗多達27學分，實習時數1080小時，比照四技的護理在校生，只要考取護理師國家考試證照，就可進入醫院服務。

不同於一般招考，慈濟科大指出，學士後護理系以書面審查為主，須繳交自傳及讀書計畫，含班級名次大學歷年成績單正本等，即起開放報考至3月29日，詳情可至慈濟科大官網查詢。（編輯：陳仁華）1130228