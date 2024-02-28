更多編輯台推薦新聞：
老師能搜學生書包嗎？有違禁品怎麼辦？校園安全檢查新制QA一次看
生活

老師能搜學生書包嗎？有違禁品怎麼辦？校園安全檢查新制QA一次看

大巨蛋中職賽程中信兄弟23場最多 對戰組合一次看
運動

大巨蛋中職賽程中信兄弟23場最多 對戰組合一次看

陳俊翰告別式 總統親頒褒揚令：持續實現他的志業
政治

陳俊翰告別式 總統親頒褒揚令：持續實現他的志業

中央社公告
社會

中央社公告

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

慈大及慈科大8月合併 首招學士後護理學系修業2年半

2024/2/28 16:53（2/28 17:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
慈濟大學與慈濟科技大學8月即將合併，並新開設「學士後護理學系」，慈濟科大28日指出，目前全國僅7所大學招收學士後護理系，分別在台北、台中、高雄，東部弱勢族群人口高於全國平均值，加上未來高齡化長照需求，將可提供東部民眾就近修業機會。（慈濟科大提供）中央社記者張祈傳真 113年2月28日
慈濟大學與慈濟科技大學8月即將合併，並新開設「學士後護理學系」，慈濟科大28日指出，目前全國僅7所大學招收學士後護理系，分別在台北、台中、高雄，東部弱勢族群人口高於全國平均值，加上未來高齡化長照需求，將可提供東部民眾就近修業機會。（慈濟科大提供）中央社記者張祈傳真 113年2月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣28日電）慈濟大學與慈濟科技大學將於今年8月合併，新開設「學士後護理學系」預計招收60名大學畢業、對護理有興趣民眾，透過2年半修業，希望改善東部護理人員缺乏問題。

慈大及慈科大合併後，同時保有技職與高教兩體系，招生科系、管道不變，還將新設「學士後護理學系」，開放非護理本科系的大學畢業生報考。

慈濟科大指出，目前全國僅7所大學招收學士後護理系，分別在台北、台中、高雄，東部弱勢族群人口高於全國平均值，加上未來高齡化長照需求，可提供東部民眾就近修業機會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

慈濟科大指出，學士後護理學系修業時間2年半，著重考照專業科目及臨床實習，畢業門檻90學分，其中臨床實驗多達27學分，實習時數1080小時，比照四技的護理在校生，只要考取護理師國家考試證照，就可進入醫院服務。

不同於一般招考，慈濟科大指出，學士後護理系以書面審查為主，須繳交自傳及讀書計畫，含班級名次大學歷年成績單正本等，即起開放報考至3月29日，詳情可至慈濟科大官網查詢。（編輯：陳仁華）1130228

#慈濟
#慈濟大學
#慈濟科大
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.23