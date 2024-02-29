跨國同性伴侶爭執結婚登記日敗訴 伴侶盟難苟同

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（中央社記者楊淑閔台北29日電）台灣伴侶權益推動聯盟今天表示，跨國同性伴侶信奇與阿古爭執結婚登記日敗訴，尊重其意願不再上訴，但難苟同法院判決，主張戶政機關應回歸到違法拒絕的時點做補正登記。

台灣與澳門首對興訟勝訴、已登記同婚的信奇與阿古，不滿婚姻生效日為110年的判決確定日，請求更正為108年2人首次申請同婚日，遭戶政拒絕而興訟。法院日前判決2人敗訴，可上訴。

伴侶盟今天發布新聞，就跨國同性伴侶信奇與阿古爭執結婚登記日敗訴做出回應，除尊重當事人意願不再上訴，卻難以苟同法院的決定。

首先，伴侶盟認為，台北高等行政法院日前以極度形式主義的方式認為：結婚登記日僅限於「戶政機關實際登記日」，人民至多僅能請求賠償，無權要求更正結婚日期；等於認定戶政機關拒絕登記結婚違法，卻沒有更正結婚登記日的義務，形同讓戶政人員可透過違法不做登記，延宕人民結婚成立日期。

伴侶盟指出，法院雖稱溯及登記會影響法秩序安定性；但是當事人在2019年10月1日申請結婚登記是既定事實，只是要求戶政機關依照事實做出正確登記，與溯及無關，就登記作業錯誤或脫漏進行更正是行政常態，主張戶政機關應回歸到違法拒絕的時點做補正登記，才是正確和有效的救濟方式。

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另外，伴侶盟指出，於其他跨國同婚案件中，法院或戶政機關都有肯認「應以最早申請結婚登記日」為結婚日的前例，對於此案法院竟有不同於其他法院認定的作法感到遺憾。

伴侶盟補充，台灣2019年同婚通過後，戶政機關礙於內政部發布的違法函釋，無法受理部分跨國同性伴侶的結婚登記，為此伴盟協助多對當事人進行司法訴訟，而信奇與阿古是首對成功登記結婚的當事人，然而台北市中正區戶政事務所卻將其結婚日期登載為判決確定日2021年6月8日，而非兩人當初至戶政事務所要求辦理結婚登記的日期2019年10月1日。（編輯：李亨山）1130229