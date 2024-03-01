手指夾到出現囊腫 長期不消或壓迫神經應速就醫

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（中央社記者沈佩瑤台北1日電）手指被夾到腫一大包，原來是囊腫。醫師提醒，若超過2公分、長期無法消退，甚至影響活動、壓迫神經，應儘速就醫處理，常見原因是過度使用、運動傷害，可調整作息以避免關節囊腫發生。

資深媒體人趙少康在Youtube頻道「趙少康觀點」中分享，他的手指今天早上動手術，因為他在開冰箱門時，手指被夾在冰箱門跟牆壁之間，當場痛徹心扉還腫一大包，後來多次就醫施打類固醇，卻仍反覆疼痛了快1年，才發現是囊腫作怪。

像趙少康這樣手指不小心被夾到的例子，在日常生活中並不少見。台北榮民總醫院骨科部主任蘇宇平下午接受媒體電訪表示，他不清楚趙少康病況，但長者或多或少有些慢性關節炎，若加上外傷，病況容易變得嚴重。

蘇宇平解釋，手指被夾到後出現囊腫的原因，主要是關節內出水，又分成黏液囊腫、腱鞘囊腫，發生在手指小關節者稱為黏液囊腫，若是在較大關節如手腕關節處，則稱為腱鞘囊腫，但其成分都是關節液或肌腱潤滑液。

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多數囊腫可透過熱敷、休息、服用消炎藥物等方式減壓，蘇宇平說，人體會慢慢吸收液體，情況嚴重者如已大於2公分、長期無法消退、卡住影響關節活動、壓迫到神經等狀況，就建議以關節鏡等手術處理。

他提醒，囊腫少部分外力引起，多數是過度使用、運動傷害造成，各年齡層都有可能發生，關節發育較弱的兒童也會有囊腫；如果是因過度運動、勞動所致，例如太常使用手機、打電腦等情況，建議調整作息，不要過度用關節，即能避免關節囊腫發生。（編輯：陳政偉）1130301