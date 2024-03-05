看見廣泛學習需求 美加大柏克萊分校招募台語講師

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（中央社記者張欣瑜舊金山4日專電）美國加州大學柏克萊分校東亞語言和文化系開設台語講師職缺，5月25日前接受申請。校方今天以書面方式告訴中央社，加州學習台語的需求和興趣增長，期盼學校課程更加多元以反映語言和文化多樣性。

加大柏克萊分校（UC Berkeley）自去年5月開設台語講師職缺，職缺將於今年5月關閉，近日經宣傳後掀起加州台裔社群廣泛討論。

根據網站，年薪合理估計為6萬4329美元至7萬295美元，相當於新台幣約203萬至222萬元，依教學經驗評估薪資，講師並非終身職，一般為兼職職務。

除學位要求外，在履行職務之前必須取得於美國合法工作相關簽證。

另外，具備其他東亞語文教學經驗，以及熟悉電腦輔助教學和語言教學軟體的申請者，還有英文流利，台語為母語或接近母語程度者，將會被優先考量。

柏克萊東亞語言和文化系前系主任瓊斯（Andrew F. Jones）今天以書面方式回應中央社提問，談及加州台語文學習潮流，表示柏克萊身為加州旗艦級公立大學，校方瞭解加州有廣大台語使用者，希望推廣台語教學以滿足更多人需求。

美國大專院校有不少研究「台灣」的相關課程，但台語文學習十分罕見。瓊斯說，過去柏克萊曾透過一項民主教育計畫（deCal）讓學生自發性地教授台語。

他指出，增設台語課程不僅能幫助未來想要在商業、社區服務、外交和政府、公共衛生等領域工作的學生，也能為從事台灣、中國、台僑、華僑研究的學生開啟另一扇門，並期盼此課程能夠為廣大台裔社群服務。

柏克萊東亞語言和文化系歷史悠久，自1872年開設中文學習課程，隨後在1900年和1943年分別增設日文和韓文課程，現在也有蒙古語和西藏語教學。

瓊斯表示，學校發現需求，在2019年開始教授粵語，獲得學生和社區的廣大迴響和支持，亦成為學校考慮增設台語課程以滿足台裔社群需求的原因之一。

他說，台語課程能拓展柏克萊與台灣長期的連結和合作，並使校內課程更多元，以反映語言和文化多樣性。

在灣區，北加州台灣會館的台灣學校開設台語相關課程超過10年，是當地台語文學習的重要平台，有孩童及青少年和成人學習課程。台灣會館主任吳建賢告訴中央社，用英文教台語的方式，讓許多外國人和台裔第二代更能融入學習。

吳建賢也認為，台美關係增溫也使得不少人對台語學習的需求增加。（編輯：張芷瑄）1130305