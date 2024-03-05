台電台中處邀用電大戶座談 助減輕電價調整衝擊

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（中央社記者蘇木春台中5日電）台電台中區營業處今天邀集近百家中部用電大戶，共同交流、輔導聰明用電策略，使廠商能夠在即將來臨的夏季用電高峰期前，預先做好各項用電自主管理，減少因電價調整後所造成的衝擊。

台灣電力公司台中區營業處今天發布新聞稿表示，電價調整方案尚未定案，但許多民眾已開始為即將來臨的電價調漲預做準備，其中又以用電大戶最為積極尋求「節電、節費」解方。

台電台中區營業處今天舉辦座談會，邀集台中市內包含水泥業、鋼鐵業、金屬加工、機械、塑膠業等種類用電大戶，共計近百家廠商，共同交流、輔導聰明用電策略，使廠商能夠在即將來臨的夏季用電高峰期前，預先做好各項用電自主管理。

台電台中區處處長顏錦義會中表示，因應能源轉型政策，再生能源併網比例大幅增加，台電公司推動「新尖、離峰時間電價」、「批次生產時間電價」，並搭配需量反應措施方案，希望引導用戶選用最適合自身使用的時間電價方案。

顏錦義指出，廠商若能在最不影響產能的情況下，透過將用電高峰轉移至電價較低的時間，不但能夠配合台電移轉用電，更能得到實質且最大額度的電費折扣，減少因電價調整後，電費對企業經營、生產所造成的衝擊。

座談會中，台電並介紹台電公司「高壓用戶服務入口網站功能」，讓用戶可以即時掌握自身用電最高需量與用電情形，更進一步介紹、分析不同行業分別適合、適用的新時間電價方案，透過「已實際執行且節費成效顯著的大用戶案例」，向與會廠商說明，如何達到節省電費的有效方案。

另外，座談會還介紹台電的「節能診斷服務」，讓有需要的廠商，可以透過台電人員到廠量測、評估，進一步向用戶提出輔導方案及改善建議，達到實際的節能、節費效益。

台電公司表示，若廠商或民眾是對於「新尖、離峰時間電價」、「批次生產時間電價」方案有疑問，均可至台電公司各區營業處或服務所尋求專人解說服務。（編輯：謝雅竹）1130305