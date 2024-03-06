桃機汰換電梯及電動坡道 機場公司：年底完成

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（中央社記者吳睿騏桃園機場6日電）桃園機場公司今天表示，在疫情解封前的2021年10月啟動第1、第2航廈電梯及電動坡道汰換及擴增工程，規劃汰換59部電梯及電動坡道，採分區及夜間施工，整體工程預計年底完成。

有民眾在網路發文指出，桃園國際機場第2航廈的電梯維修已有一段時間，對於搭乘機場捷運拿著大行李和推娃娃車的旅客真的很不方便，且前往另一部電梯有段距離，呼籲機場公司加速施工作業及處理。

機場公司下午發布新聞稿表示，電梯及電動坡道施工範圍遍及2座航廈管制區內外，機場公司考慮營運需求，無法同時全部關閉施工，並為減少噪音干擾等問題，採取邊營運邊施工，工作排程採分區及夜間施工，做完一區才接續下一區的施工法，整體工程預計今年底完工。

機場公司說，對於民眾所指第2航廈非管制區南、北電梯及電動坡道汰換工作，其中北側電梯及電動坡道於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的2022年5月更新動工，2023年7月完工，南側工程2023年9月動工，預計今年9月開放使用。由於電動坡道工程範圍涵蓋B2層至4樓，相當於一般大樓6到7層樓高度，施工難度高。

機場公司表示，為降低對旅客、航空公司、商業服務業者等駐場單位影響，並提升施工區域視覺舒適性，機場公司已事先規劃旅客替代動線、加強保全人力引導、優化航廈指標及美化施工圍籬，對於施工期間造成不便，請旅客包涵體諒。（編輯：李錫璋）1130306