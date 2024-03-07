開箱老照片》植物人王曉民赴美就醫
2024/3/7 07:00
（中央社網站）1967年（民國56年）3月7日：車禍受傷昏迷的北二女中學生王曉民，在台美人士協助下，搭乘救護專機赴紐約治療。
17歲的王曉民是台北市第二女子中學（現為中山女高）學生，還是樂儀隊指揮，1963年9月17日她騎單車遭計程車追撞，頭部重創成為植物人。家人不願放棄希望，耗盡家產全力救治。
意外事件引起極大關注，在各界捐款及美軍協助下，1967年3月7日王曉民搭乘救護專機前往紐約聖溫森特醫院治療。由於病情沒有進展，1年5個月後回台。
雙親全天候耐心照顧終年昏迷的王曉民，但因長期臥床的王曉民每隔幾分鐘就要抽痰、按摩、翻身，父母親也勞累病倒。
1982年，王曉民的母親趙錫念向立法院請願推動安樂死立法，還曾上書總統李登輝，請求讓王曉民安樂死，但是法律不允許。
王曉民在父母相繼過世後，轉由妹妹及看護接手照顧，在2010年3月、臥床47年後離世，享壽64歲。
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