開箱老照片》少帥張學良赴美探親

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（中央社網站）1991年（民國80年）3月10日：東北少帥、西安事變主角張學良、趙一荻夫婦搭機赴美探親，這是張學良被軟禁超過50年後首次出國。

張學良1901年生於遼寧省，是東北奉系軍閥張作霖的長子，人稱「少帥」。1928年日本人於皇姑屯炸死張作霖，年輕的張學良繼承父位，統治東北。1931年，日本發動「九一八事變」，東北淪陷。

為了收復東北失地，張學良認同共產黨「停止內戰，一致抗日」口號，反對國民政府軍事委員會委員長蔣中正「攘外必先安內」主張。1936年12月，張學良與西北軍將領楊虎城在西安挾持蔣中正，逼蔣與中共合作抗日，史稱「西安事變」。

事變落幕後，張學良被判刑10年，雖經特赦免除徒刑，仍被軟禁，直至1988年蔣經國總統去世。

1991年3月10日，張學良偕夫人前往美國舊金山探視兒女，這是他解禁後首次出國。1993年底，張學良夫婦再度赴美探親，之後定居夏威夷。中國大陸多年來頻頻力邀張學良回東北探舊，但年邁的張學良最終並未成行。2001年10月，張學良病逝檀香山，享嵩壽101歲。

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