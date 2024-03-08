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「台灣女力」溫哥華發威 驚艷加拿大主流社會

2024/3/8 15:56（3/8 16:21 更新）
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加拿大眾議員芬德雷（左4）邀請大溫哥華地區的台灣女性代表參與婦女節慶祝活動，讚揚台裔社區充滿愛心與活力。（駐溫哥華辦事處提供）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 113年3月8日
加拿大眾議員芬德雷（左4）邀請大溫哥華地區的台灣女性代表參與婦女節慶祝活動，讚揚台裔社區充滿愛心與活力。（駐溫哥華辦事處提供）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 113年3月8日
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（中央社記者程愛芬溫哥華7日專電）「台灣女力」在加拿大溫哥華展現強大能量，有眾多台裔女性在政商學界赫赫有名，日前一場由加拿大參眾議員主辦的慶祝婦女節活動中，也特別邀請8位台灣女性代表參加，分享其成功經驗。

加拿大眾議員芬德雷（Kerry-Lynne Findlay）上週舉辦慶祝國際婦女節活動，包括參議員馬妍兒（Yonah Martin）和多位市級民意代表參加，駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣也應邀參與，芬德雷開場致詞時，還向眾人介紹劉立欣是來自台灣的外交官。

劉立欣對中央社表示，很榮幸能和加拿大優秀女性一同慶祝婦女節，有機會介紹台灣在性別平權上的成就，如婚姻平權、女性國會議員比例等多項評比中都是亞洲第一名。

她說：「第68屆聯合國婦女地位委員會大會將於年3月11日至22日在紐約舉行，我們也向加拿大朋友宣傳『台灣性別平等週』將同時間登場，有一系列相關活動，歡迎透過網路一起關注。」

卑詩省台灣商會會長劉治坤也是當天活動受邀者之一，她很高興加拿大主流社會對台裔社區的認可，她對中央社說：「現場有120位女性參加，大約20名亞裔，其中來自台灣代表就佔了8名，顯見台灣女力不容小覷。」

放眼望去，溫哥華台灣社團組織目前的領導者幾乎都是女性，卑詩台灣商會會長是女性，21名理事中也是女多於男；卑詩台灣青商會會長和副會長都是女性；台加文化協會、大溫哥華台灣僑界聯合會等社團都是女性當家。

提到女力影響，台灣商會男會員張維霖笑著高呼：「女性萬歲！」他認為：「女性有更多的包容性和韌性，管理方式也更細緻，總能以柔克剛、無往不利。」

卑詩省目前有4位台裔省議員，其中康安禮、馬博文和陳偉蓁都是女性，叱吒政壇的3人也都是好媽媽。馬博文的女兒才3個月大，日前她出席一場公開活動時還不忘哺乳，不少網友大力點讚。（編輯：高照芬）1130308

溫哥華台裔女性常常參與慈善公益活動，出錢出力幫助社區，在加拿大主流社會贏得好評。中央社記者程愛芬溫哥華攝 113年3月8日
溫哥華台裔女性常常參與慈善公益活動，出錢出力幫助社區，在加拿大主流社會贏得好評。中央社記者程愛芬溫哥華攝 113年3月8日
#加拿大
#台灣
#婦女節
#劉立欣
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