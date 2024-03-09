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清明連假疏運 台澎航線第2波加班機11日開訂

2024/3/9 12:26
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（中央社澎湖縣9日電）今年清明節有4天連假，台澎空中交通第2波加班機，民航局宣布11日上午9時起統一開放訂位，澎湖航線提供3432個機位，而海上交通澎湖輪，4月3日高雄往馬公的人車位已售完。

今年清明節假期自4月4日至7日有4天連假，民航局規劃自4月3日至8日為航空疏運期，共計6天，其中台澎航線正班機及第1波加班機運能共664架次、5萬5810個座位，已於2月19日開放訂位。

因應觀光季開鑼和清明節返鄉掃墓人潮需求，規劃第2波加班機，其中澎湖航線提供3432個座位，11日上午9時開放訂位，以台北澎湖最多達20架次，華信航空更以161人座中型客機來支援18架次最多，德安航空高雄七美航線也加飛6架次。

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澎湖縣旅遊處表示，清明連假第2波加班機位，11日起開放訂位後，若民眾訂不到機位，除可於前往各航空官網或洽詢客服專線候補訂位，縣府也將於同日下午1時30分起受理清明節機位需求登記，作為縣府協請各航空增開包機參考。

另外，台灣航業所屬「澎湖輪」6日開放網路訂位，其中3日由高雄往馬公的人與車位都已客滿，7日馬公往高雄船票己售完，車位僅剩個位數。（編輯：郭諭儒）1130309

#民航局
#高雄市
#澎湖縣
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