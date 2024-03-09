屏東東港籍漁船船長遭毆 漁業署：不容許暴力行為

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（中央社記者吳欣紜台北9日電）屏東縣東港籍一艘漁船的台籍船長遭船員毆打受傷，漁業署今天說，不論船員或船長都不容許有暴力行為，後續將調查暸解詳情，若船員打人屬實，將禁止涉案船員再受僱於台灣漁船。

農業部漁業署今天晚間發布新聞稿指出，接獲屏東縣東港籍「振銘洋368號」漁船台籍船長7日於模里西斯路易士港遭船員毆打受傷訊息，經聯繫確認船長已送醫治療並在當地休養後，已經立刻指派駐模里西斯專員前往慰問並瞭解案情，另也請船主應向當地警方報案。

漁業署表示，該名船長在船上遭多名印尼籍船員毆打，目前原因不明，但事發過程被錄影並張貼於網路。

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漁業署說，船長及船員在船上作業若有溝通不良或船員有需要反映問題，應循申訴等管道反映，除勞動部申訴專線（國內撥打1955、國外撥打+886-2-8073-3141），漁業署也有「外籍船員互動服務平台」受理線上申訴案件，並派員在國內外港口訪視船員，檢查勞動條件狀況。

漁業署嚴正強調，不論船員或船長，都不容許有暴力行為，後續將調查瞭解案情，若查證船員打人屬實，將禁止涉案船員再受僱於台灣漁船，若是船上幹部有不當管教等也將依法處理，透過法律伸張正義，以維護合法權益。（編輯：陳政偉）1130309