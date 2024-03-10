加強1900萬噸無機料循環 促進法擬3月底前預告

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（中央社記者張雄風台北10日電）環境部說，台灣每年產生逾1900萬噸無機再生料，如飛灰底渣及爐碴，用於營建工程逾8成；期盼透過「資源循環促進法」徵收資源循環促進費，提高再利用比率，最快3月底前預告。

環境部表示，台灣每年產生超過1900萬噸無機再生材料，包括飛灰底渣、爐碴、廢淨水污泥等8大類；無機料焚化及掩埋率近年來皆小於1%，這些材料經過處理後，品質可媲美天然粒料，已被廣泛應用於營建工程。

根據環境部資源循環署「無機資源循環整合管理計畫」最新調查，無機再生材料及粒料用於營建工程由110年的78.3%成長至111年的81.4%。

資源循環署循環處理組長陳俊融告訴中央社記者，雖然112年統計尚未完成，但初步估計於工程用途使用量與比率較往年仍有提升；無機料能應用的範圍不只是營建工程，若提升品質，有機會能回到製程中進行循環使用。

然而，陳俊融指出，在部分無機資源中可能會發生競合的情況，因此在資源循環促進法草案中設計資源循環促進費，向產業責任物排出者徵收，補貼再利用產品最終使用者。

舉例而言，陳俊融說明，如電弧爐煉鋼爐氧化碴、瀝青刨除料等，可能占特定工程用途整體比率明顯較大，或發生用量上較前1年增長逾3成的情況，都會排擠其他再生粒料投入。

徵收促進費會設基金專款專用，陳俊融說，透過補貼的經濟誘因，引導下游業者使用再利用產品，也會透過稽核確認使用情況。若有必要時，也會補貼如再利用機構提升再生粒料的品質，或補貼再製加工廠，如營建廠、預拌廠等，彌補與天然料的價差，讓再生料具競爭力。

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陳俊融強調，徵收促進費有3大要件，包含排出物有嚴重污染環境之虞、市場缺乏競爭力、具循環利用的必要性等；若責任業者本身已經有完整的循環再利用管道、合作的下游業者，就不會再收費；評估實際收費的家數不太多，費率還在持續研議中。

資源循環署長賴瑩瑩表示，資源循環促進法草案去年至今已陸續與業界和各團體召開研商會，盼取得共識；目前預計3月底前預告，期望能在立法院下會期送審。（編輯：管中維）1130310