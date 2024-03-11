鋒面通過降雨增多 冷空氣南下越晚越涼北部低溫14度

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（中央社台北11日電）氣象署表示，今天鋒面逐漸通過，東北季風或大陸冷氣團隨後南下，各地晚上起氣溫就會稍下降。

北部及東北部越晚越涼冷，預測低溫約攝氏14至15度，其他地區約16至18度；至於高溫方面，預測中部以北、東北部及東部約19至22度，東南部及南部為23至25度。降雨方面，由於鋒面通過，各地水氣明顯增多，並有局部短暫陣雨可能，建議攜帶雨具備用。

中部以北、3500公尺以上高山若水氣與低溫條件相配合，有局部下冰霰或降雪機率，並請留意山區路面結冰現象。

此外，馬祖晚起至明天上午，有局部低雲或霧影響能見度，交通往返也請留意航班資訊。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，環境風場由東南風逐漸轉東北風，迎風面擴散條件稍轉佳，中南部位於弱風區，污染物易累積；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：陳仁華）1130311