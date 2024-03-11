台科大開發語音篩檢APP 助提早治療兒童臭奶呆

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（中央社記者許秩維台北11日電）台科大與汐止國泰醫院團隊合作，開發語音篩檢評估APP，透過手機幫助兒童初篩是否語音異常，以提早治療兒童發音「臭奶呆」問題。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，語音異常是一種在兒童成長中常見的語言障礙類型，若未得到及早發現及治療，可能進一步演變為學習障礙，對學業及社交互動造成影響。

為解決這個問題，台灣科技大學電子工程系教授阮聖彰團隊與汐止國泰醫院復健科主任塗雅雯團隊合作，開發全台第1個透過手機快速初篩兒童語音異常的工具「Speech & Sound-SPEAK 慢慢說，語音篩檢評估」APP，有助提早發現治療兒童發音「臭奶呆」問題。

阮聖彰說明，團隊歷時5年蒐集異常語音樣本、建立模型並結合AI技術，成功研發出語音篩檢評估APP，讓3至7歲兒童念讀字卡，並借助類神經網路模型，結合文本提供的額外語言特徵，分析及評估發音，區分出正常和異常的發音。

阮聖彰提到，語音異常的孩童，若無法提早接受評估及治療，會導致在學科表現或社交互動受影響，語音篩檢評估APP不受地域限制，解決兒童因語言治療排隊時間過長、往來醫院舟車勞頓等因素，為偏鄉兒童提供更方便的服務，應用程式還內建完整的語言治療衛教資訊和後續治療地圖。

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汐止國泰醫院語言治療師陳俞瑾指出，語音篩檢評估APP能篩檢出臨床上至少7成的常見語音錯誤類型，並初篩孩童是否有語音異常或語言遲緩症狀，與專業治療師評估的平均誤差在5%以內；與醫院篩檢最大差異在於APP可以做前後測比較，用數據化方式了解孩童的進步程度。

研究團隊也希望，未來能導入大型語言模型，例如讓孩童念讀句子、延伸到段落、文章等，更深入並準確分析孩童的語音異常，語音篩檢評估APP也獲得2023年國家新創獎殊榮，國泰醫院規劃在APP商店正式上架，擴大篩檢層面，為語言治療領域盡一份心力。（編輯：郭諭儒）1130311