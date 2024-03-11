合歡山3停車場將收費 降低設備光害維護暗空公園

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（中央社記者蕭博陽南投縣11日電）昆陽、武嶺、合歡山莊停車場將收費，外界擔心設備恐影響合歡山國際暗空公園，經南投縣府、林業署、業者、星空團體開會，規劃將光害控制到最低，維護暗空公園無光害環境。

農業部林業及自然保育署南投分署規劃合歡山昆陽、武嶺、合歡山莊停車場收費，原定3月開始，目前盼4月合歡山杜鵑花季開始時執行，規劃每半小時費率為汽車週一至週四新台幣25元、週五至週日含例假日30元，機車每次20元，15分鐘內離場免費，1天上限300元。

為進行前置施工，南投分署公告封閉停車場鋪設柏油及畫設停車格線，其中昆陽12日上午9時至下午5時封閉、武嶺13日上午9時至下午5時封閉、合歡山莊則是14日上午9時至下午5時封閉，15日進行昆陽、武嶺、合歡山莊停車場驗收及補強作業，將有局部區域暫時封閉。

合歡山鳶峰到小風口區域2019年通過國際認證成為國際暗空公園，民眾擔憂停車場設備影響觀星品質，南投分署表示，因停車場位在合歡山暗空公園範圍，燈源規劃優先考量減光設計，兼顧行車安全與觀星需求。

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長期關心合歡山星空議題的台北市天文協會理事長劉志安也表示，得知林業署確定要在昆陽、武嶺、合歡山莊停車場收費後，他向南投縣政府提議召開協調會，確認停車場各項設施應避免光害，這是很多觀星迷、星空迷關注的事，日前開會聽取停車場委外業者歐特儀公司規劃內容後，未來大家不用擔心停車場光害問題。

劉志安說，委外業者做很多功課，相關燈光設施都考慮如何防制光害，如場內維持現狀不設置路燈、出入口車牌辨識系統採具紅外線功能攝影機、辨識輔助照明燈採動作感應控制，且色溫3000K、500流明以內、裝設高度1公尺以下加遮罩，及繳費亭3面封閉不透光，單一出入口加遮光簾，夜間不開燈只有螢幕發光。（編輯：郭諭儒）1130311