白沙屯媽祖北港進香3/18啟程 雲縣府總動員迎客

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（中央社記者姜宜菁雲林縣11日電）苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖北港進香活動18日啟程，報名人數逾17萬人，活動期間適逢朝天宮進香旺季，雲林縣府協調開放學校、老人會及游泳池等處，讓香燈腳休息及沐浴。

白沙屯媽祖北港進香今年3月18日凌晨登轎出發，23日上午11時前後抵達北港，24日0時10分進火後回程，26日下午2時35分回宮。自2月16日開放報名，截至今天報名人數已超過17萬人。

雲林至善文化協會為宣揚白沙屯媽祖進香文化，年年準備結緣品與參與進香的香燈腳結緣，去年報名人數突破10萬人，協會與北港金德興銀樓合作抽獎送交趾陶媽祖；今年突破17萬人，除送交趾陶媽祖外，再加碼2頂迷你神轎，今天在朝天宮大殿由住持會茂法師灑淨祈福。

雲林縣長張麗善抽出迷你神轎2組幸運得主號碼，分別為053869、084467。

張麗善表示，白沙屯媽祖北港進香每年吸引數萬名香燈腳隨行，今年報名人數超過17萬人，今年進香日期適逢朝天宮進香旺季，香客大樓都已被訂滿，無法提供香燈腳及信徒住宿，經雲林縣民政處與北港鎮公所、地方社團、機關協調，包括北港朝天宮廟後文化大樓2樓、老人會館、游泳池等處供香燈腳休息洗澡。

另外，轄內南陽國小、北港高中、北港農工也提供場所休息，但北港農工及北港高中23日下午4時後才開放進入。北港牛墟市集當天休市1天，場地做為遊覽車停車場。

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北港警分局23日規劃北港糖廠、北港第一停車場、高灘地停車場、水仙宮停車場、北港第二停車場、舊河道公園重劃區路邊沿線、北港農工後門新南路路邊沿線等8處停車場，請香燈腳勿隨意停放車輛，影響交通。

文化部國家文化記憶庫官網指出，「香燈腳」是自清代以來對參與媽祖進香活動信徒的普遍性稱呼，拱天宮白沙屯媽祖進香也採用這個傳統詞彙稱呼參與進香的信徒。（編輯：戴光育）1130311