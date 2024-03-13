台籍船長遭印尼船員圍毆將提告 漁業署助保存證據

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（中央社記者楊淑閔台北13日電）漁業署今天表示，關於屏東縣東港籍漁船「振銘洋368號」台籍船長在模里西斯遭船員圍毆受傷，駐當地漁業專員除協助就醫，同時保存證據；船長也將循法律途徑提出告訴。

漁業署發布新聞稿指出，針對屏東縣東港籍漁船「振銘洋368號」台籍船長遭圍毆案，12日晚間由其父親陪同返國休養，漁業署今天會同台灣鮪延繩釣協會前往慰問及關切船長受傷情形。

漁業署陳述，船長對於發生這次事件表示遺憾，船長、幹部與船員都在同一艘船上，應同甘共苦，縱有情緒難以控制情形，也不應用暴力處理，更不應有上傳社群網站情形，對於後續施暴的船員，將循法律途徑提出告訴。

漁業署表示，案發第一時間即派駐模里西斯漁業專員與當地代理商協助船長就醫，並對發生情形進行瞭解及掌握，以及同步保存相關影音資訊證據；就船長遭毆打可能涉及暴力犯罪案情，除函請檢調及警政機關協助，也請外交部與印尼駐台單位接洽，要求嚴正查處以維當事人權益。

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漁業署重申，近日將指派專人前往模里西斯當地積極調查瞭解實情及訪談船員，調查結果若涉及暴力刑事犯罪部分，將由司法機關偵辦，若發現違規情形將予以行政裁處。

漁業署呼籲，漁船經營者、船長、船員應不分國籍、同心協力，相關問題可善用以下管道申訴，包含：免費申訴專線國內撥打1955、國外撥打+886-8073-3141；外籍船員互動服務平台；漁業署進行國內、國外訪視檢查漁船勞動條件，船員可安心反映，會保護申訴人資訊。（編輯：張雅淨）1130313