七彩湖劃設野生動物保護區 保育生態系與原民文化

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（中央社記者李先鳳花蓮縣14日電）林保署花蓮分署與花蓮萬榮鄉布農族、太魯閣族人合作，共同推動劃設「七彩湖野生動物保護區」，保育珍貴高山湖泊與周邊生態系與生物多樣性，兼顧保育原住民族文化生活地景。

林業及自然保育署花蓮分署今天發布訊息表示，自2019年起持續與萬榮鄉布農族、太魯閣族人合作，共同推動劃設「Ning-av Kavilan七彩湖野生動物保護區」，保育計畫書已共同完成，送請萬榮鄉公所協助確認原住民族基本法後續行政程序。

未來希望能避免過度高山遊憩活動對生態及文化造成負面影響，也可望與林保署南投分署同步推動的「Bunun Acang傳統文化地景野生動物保護區」比鄰，共同提供丹大地區更有效的永續保育措施。

七彩湖位於萬榮鄉境內，為台灣面積第二大（滿水位約2公頃）、水深第二深（最深達8公尺）天然高山湖泊，除是動物重要棲息地外，也是布農族重要傳統領域及文化遺址所在地。

丹社群布農族人稱七彩湖為Ning-av Kavilan，意思是「狩獵的湖」或「戰湖」，太魯閣族、賽德克族過去在此地也有活動歷史。

花蓮分署指出，近年開放山林，南投地利丹大聯外道路解除過往行車管制後，七彩湖周邊遊憩活動明顯增加，對當地生態環境及原住民族傳統文化造成極大衝擊和影響。為了保護這片寶貴的生態環境及文化遺產，花蓮分署積極與關係原住民部落合作，共同推動劃設保護區計畫。

而緊鄰於七彩湖地區西側的丹大山區，也由南投分署偕同南投地利部落族人共同推動劃設另一處保護區，昨天召開部落公聽會中，花蓮部落族人主動出席，表達對於兩邊同步劃設保護區，共同保育山林生態與部落文化的期待。

花蓮分署長黃群策表示，「Ning-av Kavilan七彩湖野生動物保護區」計畫依循聯合國2007年發布「原住民族權利宣言」精神，是全國第一處由下而上、與部落族人共同推動劃設的野生動物保護區，凝聚當地原住民族及相關單位共同努力，充分尊重其傳統文化和生活，並充分考慮其意見和建議，具劃時代重要意義。

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設立保護區不僅有助於保護七彩湖周邊自然環境，還能促進族人傳統文化傳承和生活發展。保育計畫書歷經多次與部落族人開會討論及研商後共同完成，規劃範圍為花蓮分署轄下林田山事業區林班地，指定七彩湖及其周邊第一條稜線為核心區域，西側緊鄰南投分署推動劃設的「Bunun Acang傳統文化地景野生動物保護區」並向外側擴展，依生態敏感度及保存原住民族文化地景等目標，劃設緩衝區以及永續利用區，目前全案已送請萬榮鄉公所協助確認踐行原基法後續程序，以確保計畫的合法性和可行性。

花蓮分署指出，通過一系列共同努力，Ning-av Kavilan七彩湖野生動物保護區將成為生態保護和文化傳承兼具的典範，為維護生物多樣性及兼顧當地可持續發展做出積極貢獻。未來也將持續與原住民族及相關單位密切合作，推動「Ning-av Kavilan七彩湖野生動物保護區」的經營與管理工作，並積極促進生態保育與原住民族文化傳承結合，共同守護珍貴的高山湖泊生態系統與傳統文化地景。（編輯：黃世雅）1130314