開箱老照片》可口可樂在台灣

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（中央社網站）1971年（民國60年）3月18日：台灣汽水廠股份有限公司舉行汐止新廠落成典禮由省主席陳大慶主持剪綵。

台灣在1957年設有美國投資的「中美汽水廠」，但其所生產的可樂僅供給駐華美軍飲用。直到1964年，陳啟清、辜振甫及楊麟等人共同出資購買中美汽水廠後成立「台灣汽水廠股份有限公司」，並在1968年7月28日正式販售台灣生產的可口可樂。

1985年，台灣汽水廠被可口可樂收購，改為「台灣可口可樂股份有限公司」。1994年英商太古集團成為台灣可口可樂股份有限公司最大股東，1995年改名為「台灣太古可口可樂股份有限公司」透過增資和行銷能力全力衝刺市場，成為台灣飲料市場的要角。

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