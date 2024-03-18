更多編輯台推薦新聞：
專訪／周奕成：太陽花運動是時代先聲 惜未留下不可逆政治改革
政治

專訪／周奕成：太陽花運動是時代先聲 惜未留下不可逆政治改革

影片／白沙屯媽祖進香啟程 萬眾嗨喊「進喔」與神同行
生活

影片／白沙屯媽祖進香啟程 萬眾嗨喊「進喔」與神同行

麝香貓首現玉山塔塔加 創活動海拔最高紀錄
生活

麝香貓首現玉山塔塔加 創活動海拔最高紀錄

總理請辭海地動亂如何解？美眾院禁TikTok違憲？一週大事報你知
生活

總理請辭海地動亂如何解？美眾院禁TikTok違憲？一週大事報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
明濕冷北部低溫13度 週四起回溫週日全台高溫上看30度
首頁 / 生活

綠園道機車違規闖入 高警1年來取締近4000件

2024/3/18 18:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄18日電）高雄鼓山「綠園道」出現機車違規闖入人行道，引發市民反彈，憂心危及行人安全。高雄市警方過去一年多共取締3945件，將與工務局等單位研議增設管制設施。

當地張姓市民表示，綠園道路平又寬大，機車騎上人行道狀況層出不窮，不少騎士貪圖方便與人爭道，車輛無預警從身旁經過真的很危險，希望相關單位嚴加控管，維護市民行的安全。

依高雄市警局交通警察大隊統計，自民國112年1月至今年3月17日共取締3945件，其中，鼓山警分局取締399件。針對機車騎上綠園道違規取締，將由工務局、交通局邀集沿路區公所、各警分局會勘，研議包括設置實體設施或其他工程方式管制車輛進入，並增加公告牌面，避免機車駛入，危及行人安全。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

高雄市鼓山警分局表示，綠園道「專供行人及慢車通行」通道，不是提供機車通行車道。對於機車違規依法可處新台幣600至1800元罰款，提醒民眾勿將機車行駛於綠園道，避免危害行人安全。

高雄市政府工務局資料，高雄鐵路地下化完工後，騰空全長15.37公里鐵路廊道，規劃為「園道」提供市民休憩運動環境。共分3個計畫區，包含左營計畫區（崇德路至明誠四路）、高雄計畫區（明誠四路至大順三路）、鳳山計畫區（大順三路至大智陸橋），計畫整體已於110年8月底完工並開放民眾使用。（編輯：孫承武）1130318

#高雄市工務局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.238