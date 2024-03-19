氣溫變化大 病毒感染引發急性心肌炎

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（中央社記者李先鳳花蓮縣19日電）近期氣溫變化大，花蓮慈濟醫院加護病房一週內住進2名年輕人，都是出現感冒症狀，因胸悶和喘掛急診，抽血報告顯示心肌酵素異常升高，檢查出急性心肌炎。

花蓮慈濟醫院今天發布訊息表示，2名病人都是20多歲的健康男性，其中1人有規律高強度運動的訓練，已出現數天的感冒症狀，因胸悶和喘掛急診，經抽血報告，顯示心肌酵素異常升高，X光片出現心臟擴大且肋膜積水，心電圖顯示大範圍異常，疑似急性心肌炎，經使用包括利尿劑、抗發炎藥物3天，心臟功能才逐漸改善。

心臟內科主治醫師王惠生指出，心肌炎是心臟的肌肉層發炎合併心肌細胞受損，造成心臟收縮能力銳減，嚴重的心肌炎會引發心率不整、心臟衰竭，甚至休克、死亡；心肌炎發生的原因很多，有可能是病毒、細菌感染或免疫疾病引起，也可能是壓力造成，以病毒感染直接或間接影響心肌造成占多數。

王惠生表示，一般來說，多數病毒性疾病通常無需服用任何藥物也會自然痊癒，但這2病人的病情卻在數天後快速惡化，出現臉色蒼白發紺、急喘且虛弱，家人發現過於異常才緊急就醫。

儘管病毒篩檢皆為陰性，但胸口悶、喘，心律不整、嚴重倦怠感等症狀，應是心肌炎造成血液輸出量大減的緣故。經X光檢查，2人均有心臟擴大、肺水腫，心電圖檢查ST段上升、心律不整。

王惠生說，大部分病人出現ST段上升，是特定血管急性心肌梗塞，但這2病人都是瀰漫的心電圖異常變化，無法以特定血管阻塞解釋，擔心快速惡化會有生命危險，診視後隨即收住院，在內科加護病房觀察及探查原因，並用利尿劑、消炎藥物治療；所幸發現得早並即時投藥進行支持式療法，病情在3天後即逐漸改善，並轉出加護病房，目前2人均已痊癒出院。

王惠生提醒，心肌炎不容易有特殊預防方式，也沒有特定好發族群，預防病毒或細菌感染及注意個人衛生，有助於降低相關心肌炎的風險。

流感期間，疫苗接種會有助於預防相關病症，建議民眾依照專家建議施打，若有上呼吸道或腸胃道感染的症狀，後續合併喘、胸悶、頭暈、持續心悸等症狀，就應盡速就醫避免引發更嚴重的合併症。（編輯：郭諭儒）1130319