響應世界關燈日 多家飯店23日關燈1小時

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（中央社記者余曉涵台北19日電）響應世界關燈日，多家飯店業者將在23日晚間關燈1小時，呼籲民眾關心環保議題。

「Earth Hour 60 關燈1小時」為全球每年度最大的環境群眾運動，至今全球共有192個國家及地區、超過1萬8000個世界地標以及上億的民眾響應，根據Earth Hour 關燈1小時官方網站公布，去年此活動成功串聯全台灣共節電15萬瓩，等於減少約7萬6350公斤的二氧化碳排放量，相當於約6941棵20年大樹的吸碳量，創下歷年新紀錄。

今年持續有不少飯店業者響應，雲朗觀光集團發布新聞稿表示，號召旗下君品酒店、雲品溫泉酒店日月潭、翰品酒店新莊、翰品酒店高雄、翰品酒店花蓮、兆品酒店台中、兆品酒店嘉義以及品文旅礁溪共8間飯店及台東紅葉谷綠能溫泉園區，響應全球一起關燈1小時，花蓮館更加碼延長關燈時數至隔天清晨，共計9個小時。

雲朗觀光集團表示，除此之外，雲朗旗下8間飯店將放映環境教育紀錄片「解凍格陵蘭」，邀請旅客關上客房的燈，一同觀賞影片。

新竹喜來登大飯店指出，除了響應「Earth Hour 關燈1小時」外，3月訂為環保月，於週末規劃各項環保呼籲活動，讓民眾以有趣簡單的方式學習如何將環保化為日常習慣。（編輯：管中維）1130319