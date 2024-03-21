勤益科大與伊赫拉瓦理工學院簽備忘錄 深化交流

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（中央社記者蘇木春台中21日電）勤益科技大學今天與捷克伊赫拉瓦理工學院簽署合作備忘錄，勤益科大表示，透過兩校合作項目，將為師生提供更多學術與文化體驗，並培養實用技術人才，也能使兩國關係更緊密。

簽署儀式今天在勤益科大工具機大樓舉辦，勤益科大校長陳文淵、捷克維索基納省省長施瑞克（Vítězslav Schrek）、捷克經濟文化辦事處副代表馬蒂娜（Martina Rubešková）等人皆出席，並一同參訪校內的類生產線。

陳文淵會中致詞時表示，未來透過兩校的合作項目，將為師生提供更多學術與文化體驗，也為兩國培養國際級實用技術人才，共創高等教育的新紀元。

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施瑞克指出，伊赫拉瓦理工學院（College of Polytechnics Jihlava，簡稱VSPJ）是維索基納省優秀的學校，簽署合作備忘錄更是重要里程碑，期待有更多學生透過兩校交流成為重要的國際人才；馬蒂娜則說，透過藝術、文化及教育交流，可使兩國關係更加緊密。

勤益科大表示，合作備忘錄內容涵蓋層次廣泛，包括師生互訪計畫，讓兩校學生有機會到對方校園交流學習，深化彼此的文化理解和友誼，VSPJ與全球250多所大學有交換學生的計畫，這也是首次拓點至台灣。（編輯：張雅淨）1130321