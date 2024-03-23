開箱老照片》林鳳嬌與她的「演員證」

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（中央社網站）1979年（民國68年）3月23日：演員林鳳嬌獲頒「演員證」。

你曾有過表演夢嗎？在早年的台灣，想當上藝人，可得先考試。

1978年12月，政府頒布「電影事業暨電影演藝人員輔導管理規則」、「演藝事業暨演藝人員輔導管理規則」，所有電影、歌唱演出者，都必須考取「演員證」。

該制度於1979年5月實施，在正式上路前，行政院新聞局曾先頒發給已活躍於大銀幕的影星林鳳嬌、鍾鎮濤等，以作為示範。

除了演員證以外，還有歌手專屬的「歌唱演員證」，俗稱「歌星證」，即使是演出經驗豐富的歌手，也必須參與考試，演唱指定的愛國歌曲，就算歌藝優秀，不會唱指定曲也可能不過關。

隨著台灣解嚴、社會開放，演出漸漸不再受到限制，電影證、歌星證也在1990年代後走入歷史。

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