開箱老照片》畫家藍蔭鼎新建畫室「鼎廬」

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（中央社網站）1965年（民國93年）3月24日：名畫家藍蔭鼎在台北市士林區中山北路新建畫室「鼎廬」。

藍蔭鼎被譽為「世界十大水彩畫家」，他出生於日治台灣的宜蘭農家，自幼即展露繪畫天賦，曾入選帝展、台展，山川鄉野的景色，成為他一生創作的靈感來源。

他對國際潮流非常敏銳，是最早使用英文落款的台灣畫家之一，除了本名蔭鼎，他還會簽上英文名字RAN-INTING，以及FORMOSA或TAIWAN，透露出他對土地的關懷與熱愛。

1954年，藍蔭鼎受美國國務院邀請，成為首位赴美訪問的台灣藝術家。返台後，他的聲望達到高峰，往來名流無數，不少高官政要都曾向他學畫，其中最著名的就是前總統夫人蔣宋美齡。1965年，藍蔭鼎在台北士林新建「鼎廬」，除了作為畫室及居所，也有私人美術館的性質，日本前首相岸信介訪台時，也曾到鼎廬賞畫。

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1965年，畫家藍蔭鼎新築畫室「鼎廬」外觀。（中央社檔案照片）