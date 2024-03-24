更多編輯台推薦新聞：
莫斯科音樂廳恐攻 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂
國際

莫斯科音樂廳恐攻 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂

鵝鑾鼻燈塔升格國定古蹟 「東亞之光」見證141年重大歷史發展
文化

鵝鑾鼻燈塔升格國定古蹟 「東亞之光」見證141年重大歷史發展

匝道畫虛線能防肇事？新式標線營造錯覺降低車速
生活

匝道畫虛線能防肇事？新式標線營造錯覺降低車速

央行意外升息半碼 台灣為何不跟隨全球降息趨勢？QA一次看
產經

央行意外升息半碼 台灣為何不跟隨全球降息趨勢？QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
開箱老照片
新聞專題
開箱老照片1/300
首頁 / 生活

開箱老照片》畫家藍蔭鼎新建畫室「鼎廬」

2024/3/24 07:00（3/24 08:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
藍蔭鼎在「鼎廬」作畫情形。（中央社檔案照片）
藍蔭鼎在「鼎廬」作畫情形。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）1965年（民國93年）3月24日：名畫家藍蔭鼎在台北市士林區中山北路新建畫室「鼎廬」。

藍蔭鼎被譽為「世界十大水彩畫家」，他出生於日治台灣的宜蘭農家，自幼即展露繪畫天賦，曾入選帝展、台展，山川鄉野的景色，成為他一生創作的靈感來源。

他對國際潮流非常敏銳，是最早使用英文落款的台灣畫家之一，除了本名蔭鼎，他還會簽上英文名字RAN-INTING，以及FORMOSA或TAIWAN，透露出他對土地的關懷與熱愛。

1954年，藍蔭鼎受美國國務院邀請，成為首位赴美訪問的台灣藝術家。返台後，他的聲望達到高峰，往來名流無數，不少高官政要都曾向他學畫，其中最著名的就是前總統夫人蔣宋美齡。1965年，藍蔭鼎在台北士林新建「鼎廬」，除了作為畫室及居所，也有私人美術館的性質，日本前首相岸信介訪台時，也曾到鼎廬賞畫。

想看更多藍蔭鼎的照片，立即到中央社影像空間。1130324

1965年，畫家藍蔭鼎新築畫室「鼎廬」外觀。（中央社檔案照片）
1965年，畫家藍蔭鼎新築畫室「鼎廬」外觀。（中央社檔案照片）
2022年MoNTUE北師美術館舉行「光－台灣文化的啟蒙與自覺」，展出藍蔭鼎畫作「南國之夜」等精彩作品。（中央社檔案照片）
2022年MoNTUE北師美術館舉行「光－台灣文化的啟蒙與自覺」，展出藍蔭鼎畫作「南國之夜」等精彩作品。（中央社檔案照片）
開箱老照片
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
開箱老照片》林鳳嬌與她的「演員證」
172.30.142.202