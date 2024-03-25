全台首座採裸視3D互動系統 輕鬆參觀和平島公園

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（中央社記者余曉涵台北25日電）交通部觀光署今天宣布，和平島公園為全台首座設置裸視3D互動系統的地質公園，旅客無需穿戴任何裝置，就可以透過互動平台「3D探索號」輕鬆參觀無法到達的奇岩巨石等景點。

交通部觀光署今天舉行和平島地質景觀3D 探索號成果發表會，會中觀光署宣布，和平島公園成為全台首座採用裸視3D互動系統的地質公園。

基隆和平島擁有兩千多萬年岩石地景以及多元、豐富的歷史文化印記，園區東側的「阿拉寶灣」，更被美國中文網CNN評選為「全球21個最美日出觀測點」，全區極具吸引世人目光、前來觀光旅遊價值。

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觀光署表示，透過和平島地質景觀互動平台「3D探索號」（3D EXPLORER），旅客毋須接觸機台及穿戴任何裝置，可突破天候、海潮、地形、保護等限制，可以近距離360度探索基隆和平島世界級地景。

觀光署指出，與拍製團隊結合Google地形資料、空拍投影、光達掃描、攝影掃描、細部後製等5種方式完成混合式掃描與影像重建，並配合手勢追蹤人機互動新技術，讓旅客可以近距離360度欣賞和平島奇景、十大守護岩和觀音山猛禽。（編輯：李亨山）1130325