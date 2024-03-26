NASA科研機來台監測空氣品質 飛行路徑似溜溜球

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（中央社記者張雄風台北26日電）環境部與NASA合作科研計畫，科研機已3度來台監測空氣品質，另舉辦與學生對談，活動中解釋飛行路徑安排為剖析地表空品，高度約5至10公里大氣層，像溜溜球一樣的三維路徑。

NASA於今年2月至3月進行亞洲空氣品質機載和衛星調查計畫（Airborne and Satellite Investigation of Asian Air Quality, ASIA-AQ），由2架科研飛機搭載高精密儀器，於2月15日、2月28日及3月13日3度航行台灣中南部，並配合環境部進行高屏地區3D空品實驗，以解析當地空氣污染成因。

環境部以視訊及現場型式針對高中職及大專院校學生辦理2場「NASA科學家與學生空中對話」。環境部以新聞稿表示，這次NASA飛行科研計畫，通訊部主管畢格斯（Brenna Biggs）等5名科學家們精采課程及互動交流，獲得超過1000名高中（職）生與近200名大專院校學生熱烈迴響。

有學生注意到此次計畫飛行高度很低，好奇飛行路徑如何選擇。NASA科學家表示，飛行路徑安排除為利剖析地表空氣品質，高度約5至10公里大氣層，且像溜溜球一樣的三維路徑，也須確保不影響既有商業及軍用航班，並配合計畫中其他亞洲國家路徑規劃等多面向考量。

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NASA科學家說明，空污成因及來源複雜，包含大氣傳輸化學反應、工廠排放、火災事件、餐飲油煙等，並鼓勵學生可從騎乘自行車或購買二手衣做起，也可邀請親朋好友共襄盛舉。

這次活動由環境部、美國國家航空暨太空總署（National Aeronautics and Space Administration, NASA）、教育部國民及學前教育署及台灣氣膠研究學會於3月20日及21日合作辦理。（編輯：管中維）1130326