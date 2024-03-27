開箱老照片》慶祝北二高木柵隧道貫通

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（中央社網站）1995年（民國84年）3月27日：北部第二高速公路中施工難度最高、長度最長的木柵隧道北上線，舉行貫通儀式，交通部長劉兆玄按鈕引爆正式貫通。

北二高穿越台北盆地邊緣山區，中和以北主線路段利用24個南北向隧道群串連而成，以木柵隧道1848公尺最長，採雙向三車道設計，是土木工程界公認大斷面，是高風險和高難度的施工。

受地質遭長期擠壓變形、斷層林立等不良條件影響，包括木柵、景美、新店等地隧道施工期間都曾發生大型坍崩，工作人員眼看辛苦開挖的隧道洞口又被土石封閉，心中衝擊強烈。

也因此，在隧道貫通剎那，參與工程的人員每每欣喜若狂，開著香檳酒盡情揮灑在隧道間，傾洩長期以來的工作壓力與辛苦。

北二高在中和到木柵段路段完工後，歷經12年規劃的北二高終於在民國86年8月24日全線通車。

看更多北二高的照片，立即到中央社影像空間。1130327