青年獎章得主揭曉 東奧銅牌羅嘉翎等11人入選

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（中央社記者許秩維台北27日電）救國團今天公布113年青年獎章得主，包括在東京奧運跆拳道項目獲得銅牌的選手羅嘉翎、創辦學習支持與心理健康社群的陽明交大學生李宛軒等11人獲選。

救國團今天發布新聞稿指出，113年度青年獎章共有372名各行各業青年參與選拔，最終在公益、運動、國際、文化藝術、永續發展等領域，選出11名傑出青年獲獎，今年最年輕的得主李宛軒僅18歲。

出生跆拳道世家的羅嘉翎，從幼稚園開始學習跆拳道，國小六年級就獲得全國少年盃冠軍，高一時入選國家隊，17歲進入國家運動訓練中心，雖然曾一度遭受許多挫折，甚至想放棄跆拳道，最後仍堅持下來，並在2020年東京奧運跆拳道項目獲得銅牌，獲選救國團113年青年獎章得主。

同樣獲青年獎章的陽明交通大學一年級學生李宛軒，自11歲喪父後，就將傷痛轉化為動力，不僅自我提升，更將這份力量延伸至幫助他人；因為看見自己與其他學生的共同需求，因此創辦多個致力於學習支持與心理健康的網路社群，社群累積超過50萬人加入、總流量累積超過1億，曾獲得總統教育獎等獎項。

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全盲且有自閉症的多障青年廖庭澔，努力不懈克服障礙，曾獲得全國視障才藝大賽手風琴演奏第1名，他更用音樂分享特殊的生命樂章，將旋律帶到學校、監獄、醫院、養老機構、安寧病等公益和慈善活動，獲頒救國團青年獎章。

救國團主任葛永光指出，人才培育是維持國家生產力及競爭力的重要指標，從11名青年獎章獲獎者的成就可看出，人才培育除了知識涵養及技能鍛鍊，最關鍵的是心理素質，如何幫助青年強化生活素養與生命素質，從容應對瞬息萬變的局勢，是未來人才培育的思考重點。（編輯：李亨山）1130327