幼兒園師1打15不敢上廁所 全教總籲取消「半班」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北28日電）全教總今天指出，許多縣市在新增幼兒園時，會採「半班」編制人力，導致1個老師最多要帶15名幼兒的情況，完全不顧老師的生理需求和潛在風險，呼籲縣市停止這樣的作法。

全國教師工會總聯合會（全教總）在台北召開記者會，理事長侯俊良表示，近年全台陸續增設幼兒園，但全教總陸續接獲基層教師反映，許多縣市會採「半班」的方式增設。

侯俊良解釋，一般幼兒園1個班（3歲以上）約30名幼兒，配置2名教保服務人員；「半班」則只招收一半幼兒園人數，配置1名教保服務人員。這樣的作法雖然沒有違反法規，但完全沒考量幼兒照護的品質。

全教總幼兒教育委員會副主委楊麓潔表示，「半班」老師要1個人帶15名小孩，各種驚險狀況層出不窮，老師幾乎無法離開現場。

楊麓潔提到，曾有幼兒園教師被幼童尿在身上，但始終無法清理，只好帶著一整天的尿味繼續帶孩子。幼童之間打鬧衝突，老師忙著開導，另一邊可能又有孩子打起來，「老師真的非常難為」。

全教總在記者會上，播放1名家長的錄音，指「半班」老師太過忙碌，那怕只離開3分鐘，都無法確定不會有意外發生，家長也難以放心。全教總副主委陳韻如表示，1個班級有2名教保人員，才能互相照應，現行法規有漏洞，希望能盡快修法。

民主進步黨籍立委林宜瑾出席記者會，她認為「窮不能窮教育，苦不能苦孩子」已是跨黨派共識，幼兒園孩子的自理能力不如國小，教保人員須付出加倍心力，呼籲中央和縣市政府拿出魄力，確保幼兒園無論人數多寡，1班至少要配置2名教保服務人員。

依照「幼兒教育及照顧法」，3歲以上至入國民小學前幼兒的班級，每班以30人為限；每15名幼兒，應置教保服務人員1人。根據全教總初步瞭解，只有新竹市確定沒有「半班」的編制。（編輯：管中維）1130328