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台科大徵才博覽會釋1.5萬職缺 33廠商招外籍生

2024/3/28 14:14
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（中央社記者許秩維台北28日電）台灣科技大學今天舉行校園徵才博覽會，共215家求才廠商設置300個攤位，創歷年新高，預計釋出1.5萬個就業機會，還有33家廠商提供外籍生職缺。

台科大發布新聞稿指出，今年參與校園徵才博覽會的廠商橫跨電子科技、金控、製造、營建等各領域，例如台積電、光寶科技、衛星導航與穿戴裝置品牌Garmin、艾司摩爾（ASML）等上市櫃公司或科技大廠參與，鈊象電子、研揚科技等校友企業也共襄盛舉。

台科大表示，校內約12%是境外學生，外籍研究生人數更居全台之冠。為積極網羅外籍優秀人才，和碩、友訊、奇鼎、美光、台達電等33家廠商也提供外籍職缺，並於會場上張貼外籍徵才標誌貼紙，向外籍生招手求才。

為加深第一印象與專業度，光寶科技今年首次將帶有LITEON企業識別的展攤車停放在攤位上，呈現在光電、雲端及物聯網、資訊及消費性電子方面的專業。

光寶科技人資長劉邦亨表示，過去兩年有近24%研發替代役來自台科大，2005年至今共同培養出上百名產碩專班學生，在光寶科技擔任重要職位，而光寶科技從幕後元件製造商逐漸轉變為全方位解決方案的提供者，這些轉型全仰賴於人才，才能一步步實現。

Garmin亞洲區製造與營運中心副總經理傅微旭提到，Garmin打造一座智慧工廠，透過AI資訊多元技術，即時控制並調整全球生產系統，在地化支援全世界據點；因應這項全球智慧製造服務計畫，Garmin在台科大開出顯示器與光學工程、機構工程、製造工程等職缺，並釋出逾百個實習名額。

台科大校長顏家鈺提到，台科大是具備科技創新與產業應用的國際化應用研究型大學，研發能量深受企業重視，學生具有可靠務實特質，也有較多實作經驗，畢業後能快速銜接職場；台科大也將切合產業趨勢，發展電動車及車用半導體設備相關領域，以材料與設備為重點來培養人才。（編輯：管中維）1130328

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