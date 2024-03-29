白天各地溫暖 午後中南部山區零星雨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北29日電）中央氣象署表示，今天清晨鋒面快速通過，大部分雨勢在東半部外海，北部地區僅零星降雨，各地白天偏溫暖，因熱力作用午後在中南部山區有些零星短暫陣雨。

氣象署說，白天台灣附近吹微弱的東北到偏東風，北部平地降雨趨緩，剩山區及東半部地區仍有局部短暫陣雨，而其他地區為多雲時晴，天氣較穩定，感受溫暖偏熱，因熱力作用午後在中南部山區有零星短暫陣雨。

氣溫方面，氣象署指出，由於鋒面後沒有明顯冷空氣，各地白天仍偏溫暖，北部、東半部高溫約26度，其他地區可來到28至30度，至於各地低溫為20至23度。

清晨西半部地區及金門易有局部霧或低雲影響能見度，其中金門受濃霧影響時間較長，整日皆可能有能見度不佳的情況，交通往返特別留意。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天微弱鋒面通過，環境風場轉為東北東風，東北東風可能挾帶微量境外污染物，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；金門及夜晚、清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級。（編輯：郭諭儒）1130329