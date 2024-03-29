教師資格考試簡章公告 4/11開始報名

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（中央社記者陳至中台北29日電）教育部今天公告「113年度高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試」簡章，4月11日到18日開放網路報名，6月16日考試。答案卷樣式和試場規則有部分修改，請考生留意。

「師資培育法」於民國107年修法後，改為「先考試後實習」，師資生要先修完教育學程、通過教師資格考試，隨後展開半年的教育實習，成績及格才能拿到教師證書，之後還需參加教師甄試（教甄），才能取得正式教職。

教育部今天發布新聞稿，113年度教師資格考試簡章已於網站發布，提醒師資生留意報名時間，每人報名費新台幣1000元，但符合低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭等身分，可檢附證明文件免收或減收。

今年度試場規則有部分修正，包括不能攜帶量角器或附量角器功能的用具，不能使用「擦擦筆」等。

規則也明定，應在規定作答區內作答，綜合題應書寫題號後依序作答，非選擇題須依照題號作答，不可擅自更改題號，作答內容不可超出作答區。

教育部指出，今年度的答案卷樣式及作答注意事項，相較去年有部分修改，詳情可參考教師資格考試網站。（編輯：管中維）1130329