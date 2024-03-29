台灣世界展望會60年 華山展出耕耘歷史足跡

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（中央社記者吳欣紜台北29日電）台灣世界展望會今年邁入60週年，展望會集結一甲子服務歷程，除照片、文字外，更精選數十件深具代表意義的海內外事工物件作為展品，在華山展出展望會耕耘的歷史脈絡。

台灣世界展望會「展望．更好的世界」足跡展今天正式於華山1914文化創意園區開幕，展覽集結VR沉浸式體驗、海內外服務實物等共5大亮點，歡迎民眾前往觀展。

展望會表示，足跡展從台灣世界展望會的大事紀作為起始，精選歷史重要記事搭配圖片道出60年的發展軌跡，將展望會於6大洲近百個國家的足跡、幫助過的海內外兒童，以一目了然的形式呈現，展區內也播放展望會到各地服務的片段，讓民眾在展場個角落都能感受到善的循環與能量。

展望會也說，這次足跡展特別策劃圖文、影音等內容供民眾現場戶動，更加入科技元素精心安排VR展區，希望透過沉浸式體驗還原脆弱地區艱苦環境的實況，讓民眾有機會隨展望會一起深入最貧乏的地區，感受服務歷程中帶的希望與感動。

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展望會也提到，策展完整說明展望會前進一個新地區發展服務時的步驟，包含聆聽、發展、行動與訓練，盼讓當地能夠找出潛能，逐步發展而邁向自立，展出的內容也有多項來自海內外、充滿歷史痕跡與意義的紀念物品，闡述每一個發展的重要足跡。

展望會說，「展望．更好的世界」29日至4月1日於華山展出，也規劃週六、日邀請展望會資助的TCC兒童文化隊進行表演，讓民眾觀展同時也能感受到孩子們帶來的生命張力。（編輯：陳政偉）1130329