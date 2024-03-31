強化華語文教學知能 青年署海外志工培訓開放報名

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（中央社記者許秩維台北31日電）為強化青年海外志工團隊的華語文教學知能，教育部青年發展署將於5月至6月舉辦3場培訓工作坊，每場預計開放30人參與，提供教材教法、多媒體科技運用及實作等課程。

教育部青年發展署發布資料指出，為鼓勵青年提供高品質志工服務，對海外地區創造實質影響力，青年署今年規劃於北、中、南區共辦理3場青年海外志工培訓工作坊，增進青年海外志工服務團隊的華語文教學相關知能。

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工作坊培訓對象為大專校院、非營利組織的華語文教學海外志工服務團隊，以領隊、指導老師、隊長、隊員為優先；5月26日、6月15日、6月16日將分別在張榮發基金會（台北市）、蓮潭國際會館（高雄市）、金典酒店（台中市）舉辦培訓工作坊，每場預計開放30人參與。

青年署提到，每人限報名1場活動，每團隊以至多錄取2名為原則，參與培訓無須繳交報名費；培訓課程將邀請台灣師範大學華語文與科技研究中心授課，包括拼音、字詞、語法句型等華語文教材教法，以及華語文教學與多媒體平台的介紹及教學示範，並讓參與學員現場實作。（編輯：陳仁華）1130331