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降雨趨緩轉偏南風 多雲到晴白天暖熱

2024/4/2 08:08
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（中央社台北2日電）中央氣象署表示，今天轉為偏南風，各地以多雲到晴的天氣為主，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後各地山區有局部陣雨機率。

各地氣溫較昨天上升，預測清晨各地低溫約攝氏22至26度，白天高溫約30至34度，局部近山區平地或河谷再高1、2度，感受偏熱，外出請注意防曬並多補充水分。

偏南風影響，今天下午起桃園至苗栗及馬祖易有較強陣風，此外，今天清晨中南部地區易有局部霧，今天至4日前金門及馬祖也容易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請注意安全，計畫往返離島亦請留意航班資訊。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天環境風場為偏南風，迎風面擴散條件佳，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；金門、馬祖及清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度；花東空品區及澎湖為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門為「普通」等級；北部為「橘色提醒」等級；詳查https://www.moenv.gov.tw。（編輯：張銘坤）1130402

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