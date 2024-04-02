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華航機上旅行包改款 與國際時尚休閒品牌合作

2024/4/2 15:20（4/2 16:36 更新）
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中華航空與義大利時尚品牌MOSCHINO合作，2日宣布推出全新機上旅行包，即日起陸續於長程航線豪華商務艙登場。（華航提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年4月2日
中華航空與義大利時尚品牌MOSCHINO合作，2日宣布推出全新機上旅行包，即日起陸續於長程航線豪華商務艙登場。（華航提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年4月2日
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（中央社記者汪淑芬台北2日電）中華航空今天宣布，與義大利時尚品牌MOSCHINO及加拿大休閒品牌ROOTS合作，推出全新機上旅行包，即日起陸續於長程航線豪華商務艙及豪華經濟艙登場。

華航發布新聞稿，與MOSCHINO聯名機上旅行包兼具實用性及時尚感，推出4款經典色系，首波主打淡雅柔和的「莫蘭迪藍」及高雅穩健的「沉靜灰」兩色，將分別於台灣出發及返台航班提供豪華商務艙的旅客，旅行包也貼心附上專屬行李吊牌。

另外，華航長程航線豪華經濟艙也與ROOTS合作，首款旅行包採用Roots經典小木屋設計，紅白線條搭配灰色基調，彷彿與親朋好友在壁爐旁，共度美好時光。

華航說，全新聯名機上旅行包內容物精心挑選廣受好評的MOROCCANOIL摩洛哥系列保養品，包含護膚乳液、護唇膏、護髮精油等，依艙等精選包含潔齒套組、眼罩、耳塞、折疊鏡梳等備品，從包款至內容物均以環保材質構思，外包裝袋也使用CPE生物可降解製成，期能與旅客共同為環境永續盡一份心力。

華航也全面升級豪華商務艙、商務艙耳罩式耳機，配備先進的主動降噪功能，透過數位晶片的混和降噪技術來隔絕大部分的飛機引擎噪聲，將於777、A350、A321neo、A330等機隊陸續上線。（編輯：管中維）1130402

中華航空2日宣布機上旅行包改款，其中長程航線豪華經濟艙與加拿大休閒品牌Roots合作，採用Roots經典小木屋設計，以紅白線條搭配灰色基調，讓旅客感受全新飛行體驗。（華航提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年4月2日
中華航空2日宣布機上旅行包改款，其中長程航線豪華經濟艙與加拿大休閒品牌Roots合作，採用Roots經典小木屋設計，以紅白線條搭配灰色基調，讓旅客感受全新飛行體驗。（華航提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年4月2日
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