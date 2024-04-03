北市大安高工校園部分停電 累計4校通報停課

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（中央社記者陳昱婷台北3日電）花蓮近海規模7.2地震全台有感，台北市教育局統計，已有民族實中、景美女中、稻江商職等4校通報停課，其中大安高工教學區部分停電、全校停水，決定安排學生午餐後返家。

台北市教育局今天宣布，因應上午地震，授權各校若災損嚴重，認為有停課必要時，得在確保學生安全前提下，自主決定緊急停課，並妥適照顧有留校必要的學生。

教育局透過媒體群組表示，截至上午10時30分，累計77校通報災損，目前尚無人員傷亡通報，另民族實中、景美女中三年級、稻江商職及大安高工通報，因地震影響決定停課。

教育局說明，稻江商職考量校區狹小，學生若疏散須至馬路上，加上目前餘震不斷，為確保學生安全停課1天。大安高工因地震導致忠誠樓教學區27間教室、圖傳科、冷凍科實習工場停電，以及全校停水，決定午餐後全校下午停課。

教育局提醒已宣布停課學校，務必通知家長相關訊息，並掌握學生到家情形。

教育局稍早說明，景美女中三年級所在校舍，因有鋼筋裸露、教室燈座掉落等的問題，校方經邀集教師會等討論，決定三年級18個班級今天停課，影響學生608人。

民族實中部分，師生均安，但建物多處破損、有安全疑慮，評估後停課1天，已通知家長接回學生。（編輯：李錫璋）1130403