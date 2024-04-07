開箱老照片》江湖第一俠女苦海女神龍

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（中央社網站）1994年（民國83年）4月7日：以「苦海女神龍」成名的邱蘭芬，在「寶島歌聲」台語老歌演唱會的記者會一展歌喉，贏得滿場掌聲。

1970年至1973年台視播出布袋戲大師黃俊雄的「雲州大儒俠史艷文」布袋戲電視劇，收視率曾創下逾90%的空前紀錄，史艷文、韃靼公主波娜娜、秘雕、藏鏡人、怪老子等就此登上螢幕。

其中，波娜娜武功高強，多次助主角史艷文打勝多場戰役，她在劇中出現時總是伴隨著改編自日本歌曲的「苦海女神龍」，歌詞中「可恨的沙漠，迫阮滿身的汗流甲濕糊糊，拖著沉重的腳步，要走千里路途，阮為何，為何淪落江湖，為何命這薄。」搭配愛情沒有結果的劇情迅速傳遍大街小巷，成為家喻戶曉的曲目，也將江湖第一俠女苦海女神龍寂寥的身影深深刻印在觀眾的腦海中。

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