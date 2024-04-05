紐西蘭乳品輸台將零關稅 產業籲禁國產進口混製

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（中央社記者楊淑閔台北5日電）依據台紐經濟合作協定，紐西蘭乳品輸台2025年零關稅。農業部指因應計畫已送行政院。酪農、乳業2個協會則都疾呼政府應規定國產、進口不能混製，否則要標成分，盼520對策要出爐。

台灣、紐西蘭於2013年簽署台紐經濟合作協定（ANZTEC），2025年紐西蘭乳品輸銷台灣關稅將降至零，產業憂心目前的市占率將逐年下滑。農業部畜牧司司長江文全告訴中央社記者，產銷調節因應計畫已送行政院審議中。

中華民國乳業協會秘書長方清泉強調，其實協會昨天原本要跟即將就任總統的副總統賴清德會面，因應花蓮強震救災為重暫緩，共規劃7、8點訴求要面呈，因為目前看守內閣似難有具體回應，期望520對策出爐，避免國產鮮乳市占率下滑，衝擊500多戶酪農的生計。

江文全說，目前國產鮮乳市占率88%、近9成，其中3成為商用，6、7成是零售。

中華民國酪農協會秘書長吳進隆說，其實原本都喝國產鮮乳的小孩，偷偷換倒進口的上桌，馬上就喝得出差別；現在就怕價格有差，進口的喝習慣，國產鮮乳就會被一步步侵蝕市占率了。

吳進隆還說，民國97、98年起迄今，持續跟政府提過進口、國產鮮乳不能混製在一起推出產品，這樣也會造成消費者久而久之喝不出國產鮮乳的好，不利市場區隔奏效；但是因為收購國產生乳的乳廠同時進口乳品使用，迄今未獲採納，然而這樣下去，營運只管成本考量，商用這3成恐怕會被進口取代，衝擊國內酪農生計；如果要混製，至少必須標示清楚成分。

方清泉也說，特別是近年物價持續上揚，2022年起景氣下滑，一個便當從新台幣85元變成現在的110、120元，1家4口4個便當的價差，就相當於減少購買1瓶1公升裝國產鮮乳的開銷了；進口、國產再混製，再削弱消費者區分口感差異，對國產鮮乳、酪農十分不利。

另外，2個協會一直以來也都主張，進口乳保鮮期達3個月，不能標示成鮮乳，應改標長效乳或其他名稱。江文全說，已行文主管機關衛福部，等待回覆。

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江文全說明，國產鮮乳從牧場售出的生乳價格是進口的2倍超過，而送行政院審議中的產銷調節計畫內容包含補貼酪農淘汰寡產牛1.2萬頭，就是要藉此提高生產效力，國產生乳的產量目前46萬、47萬公噸，須減少4萬公噸，以符合市場需求，並須與進口乳品進行有效的市場區隔。

方清泉粗估，牧場已淘汰泌乳牛5000、6000頭，已占規劃量一半，但是要呼籲先暫停，因為農業部（8日）要跟教育部談用國產乳品提供學童飲用的對策，持續淘汰，屆時供應量會不足，目前春暖後每天多產20公噸，建議由中央畜產會先做成保久乳儲備，供方案執行時學童飲用。（編輯：陳政偉）1130405