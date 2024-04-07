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申請入學審查資料上傳4/12測試 影音QA教操作

2024/4/7 09:36
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（中央社記者許秩維台北7日電）大學甄選入學委員會將於4月12日至17日開放大學申請入學第2階段審查資料上傳系統測試，並提供影音教學檔和常見問題Q＆A，協助考生實作演練。

113學年大學申請入學已於3月28日公告第1階段篩選結果，7.8萬人報名，6.3萬人通過篩選，通過篩選比率為81.15%，通過篩選的考生仍須參加第2階段指定項目甄試，並透過甄選會「第2階段審查資料上傳系統」，上傳各校系要求的審查資料。

大學甄選入學委員會新聞資料指出，審查資料上傳作業將於5月2日正式開放，4月12日至4月17日（每日上午9時至晚間9時）提供測試版，申請入學網站也提供操作說明、影音教學檔、常見問題Q＆A，幫助考生提前瞭解並熟悉操作流程。

甄選委員會提到，各校系如有要求課程學習成果、多元表現等項目，考生可自學習歷程資料庫中央資料庫勾選資料檔案後上傳，或自行製作PDF檔上傳，每個校系「勾選上傳」或「PDF上傳」限擇一辦理；若於學習歷程資料庫無檔案者，皆以「PDF上傳」辦理。

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考生如要自製PDF檔，應依各校要求的各大項，分項製成PDF格式檔案並逐一上傳，每個校系的每大項檔案大小以5MB為限；若上傳資料後產生「審查資料上傳確認表」，代表已完成上傳，考生可再進系統查看校系的確認狀態欄，如出現「已確認」，代表成功上傳。

甄選委員會提醒，高三應屆畢業考生於測試系統內，如檢視學習歷程中央資料庫第1至第4學期的學習歷程資料（含修課紀錄、課程學習成果、多元表現）有疑義，務必於4月18日中午12時前向就讀高中反映；110學年後畢業的考生，如檢視第1至第6學期的學習歷程資料有疑義，應於審查資料上傳測試期間且於畢業高中所定時間內向畢業高中反映。（編輯：張銘坤）1130407

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