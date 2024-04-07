不老食光餐廳傳遞不老精神 盼企業關注銀髮就業

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（中央社記者蘇木春台中7日電）位於台中由弘道基金會營運的「不老食光」餐廳，由一群不老長者組成，他們在料裡中獲得成就感和自信，希望讓顧客感受回家般的溫暖，基金會也盼傳遞不老精神，讓企業關注銀髮就業議題。

弘道老人福利基金會副執行長張瑋芩接受中央社專訪時表示，基金會在台灣舉辦過不老騎士活動，發現許多長輩在退休後沒有目標，基金會於民國105年起進駐宮原武熊宅邸（原台中市長公館）打造「不老夢想125號」據點，以「不老夢想」、「銀髮就業」及「青銀共創」為發展核心。

張瑋芩說，據點營運的不老食光餐廳，目前有14名平均64歲的不老長者進駐服務，成員都是公開招募，面試過程中也了解長輩過去尋找工作的經驗，發現中高齡謀職不易，或是不符合業者要求而遭辭退。

張瑋芩指出，部分餐廳成員謀職不是因為經濟需求，而是長期擔任家庭主婦，面臨空巢期後到餐廳用餐因緣際會加入，透過其他的成員扶持，讓長者們找到自己人生新目標，甚至重拾過去的夢想。

提到餐廳的宗旨，張瑋芩說，台灣將進入超高齡社會，但勞動力也面臨缺乏，除了「不老食光」餐廳，基金會也在全台設置類似實驗場域，希望提倡業者能透過環境調整，打造友善中高齡的工作環境，便能有更多勞動力的選擇，也讓更多銀髮族能重返就業市場。

這天記者到訪不老夢想125號，除有基金會營運的「不老食光」餐廳，另有路易莎咖啡高齡友善門市，發現服務人員清一色都是銀髮族，據點內老建築搭配咖啡香，瀰漫古色古香、別有一番風味。

不老食光餐廳料理人鄭秀鳳說，她加入團隊前已退休，平常除了帶孫子沒其他生活，在朋友介紹下加入，平常都是搭公車上班，餐廳菜色對家庭主婦的她不難，看到許多年輕顧客用餐，都像是自己的孩子，上班都覺得很開心。

不老服務生張明霞指出，她到不老食光前也是從事餐飲業，但工時長、只能站立，體力已不堪負荷，她從新聞中得知餐廳開幕便報名加入，有許多常客固定報到，加上成員都是好姊妹，團隊就像大家庭，讓她有另一個家的感覺。

張瑋芩表示，據點有老屋、老樹，因此將文資保護、老樹救援計畫帶入場館教育中，近年環境永續議題受關注，因此建置廚餘循環系統，長輩成員也必須學習環境教育、擔任教育大使，歡迎企業到場參訪，關注環境永續及銀髮再就業議題。（編輯：謝雅竹）1130407

由弘道老人福利基金會營運的台中「不老食光」餐廳，成員由一群不老長者組成，基金會盼傳遞不老精神，讓企業關注銀髮就業議題。中央社記者蘇木春攝 113年4月7日