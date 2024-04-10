開箱老照片》要選琳達還是安琪？

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（中央社網站）1999年（民國88年）4月10日：超人氣廣告女主角「琳達」錢韋杉和「安琪」侯湘婷首度碰面，兩人在保齡球場一決勝負。

1999年初，和信電訊為了推廣自家的服務，與廣告商智威湯遜共同推出互動式廣告「輕鬆打．愛的選擇」，由任賢齊主演男主角小齊，以兩名女生共同發展的愛情故事為主軸，觀眾必須在琳達（錢韋杉飾演）和安琪（侯湘婷飾演）替主角做出選擇。

廣告在媒體上大量曝光，造成話題， BBS版上不時出現出琳達、安琪雙方擁護者「抬槓」的局面，錢韋杉和侯湘婷也就成了人氣十足的當紅炸子雞。

1999年3月21日投票截止，共有80萬人共同參與；其中一半來自網路，另一半則來自電話投票。結果安琪以約50萬160張票的支持，出線成為小齊的「愛的選擇」。

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