更多編輯台推薦新聞：
中央大學推AI地震預警系統 震度3秒出爐正確率逾9成
生活

中央大學推AI地震預警系統 震度3秒出爐正確率逾9成

專訪／希臘籍女婿花蓮地震救援全紀錄：我不是英雄只是履行承諾
生活

專訪／希臘籍女婿花蓮地震救援全紀錄：我不是英雄只是履行承諾

全國性公投電子連署系統4/10上線 有自然人憑證即可連署
政治

全國性公投電子連署系統4/10上線 有自然人憑證即可連署

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景
國際

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
卓榮泰扛賴清德首任閣揆執行意志 擅協調溝通獲信任
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/300
首頁 / 生活

降雨趨緩 白天起中南部平地轉為多雲到晴

2024/4/10 08:12（4/10 08:49 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為民眾自台北市碧山巖眺望市區。（中央社檔案照片）
圖為民眾自台北市碧山巖眺望市區。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北10日電）氣象署表示，今天整體降雨趨緩，不過仍有殘餘水氣，東半部地區及西半部山區為多雲偶有短暫雨的天氣，大台北及清晨西半部地區亦有零星降雨機率，白天起中南部平地轉為多雲到晴。

溫度方面，中央氣象署指出，受東北季風影響，清晨中部以北及東半部天氣較涼，低溫為攝氏19、20度，南部則為23度左右，而白天北部及宜、花高溫預估為22至25度，與昨日相比稍回升，其他地方則可以來到28至31度，感受溫暖微熱。

另外，氣象署說，東北風偏強，桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎金馬易有較強陣風，沿海風浪較大，海上作業及海邊活動請多加留意。

氣象署表示，由於近期地震頻繁，加上降雨機率較高，若非必要請避免前往山區活動，行經山區路段應提高警覺，做好防護措施，留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，並注意自身安全。（編輯：李錫璋）1130410

#氣象署
最新天氣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
北部10日偏涼 11日起氣溫迅速回升上看30度
172.30.142.86