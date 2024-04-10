降雨趨緩 白天起中南部平地轉為多雲到晴

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（中央社台北10日電）氣象署表示，今天整體降雨趨緩，不過仍有殘餘水氣，東半部地區及西半部山區為多雲偶有短暫雨的天氣，大台北及清晨西半部地區亦有零星降雨機率，白天起中南部平地轉為多雲到晴。

溫度方面，中央氣象署指出，受東北季風影響，清晨中部以北及東半部天氣較涼，低溫為攝氏19、20度，南部則為23度左右，而白天北部及宜、花高溫預估為22至25度，與昨日相比稍回升，其他地方則可以來到28至31度，感受溫暖微熱。

另外，氣象署說，東北風偏強，桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎金馬易有較強陣風，沿海風浪較大，海上作業及海邊活動請多加留意。

氣象署表示，由於近期地震頻繁，加上降雨機率較高，若非必要請避免前往山區活動，行經山區路段應提高警覺，做好防護措施，留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，並注意自身安全。（編輯：李錫璋）1130410